Туристическая поездка в рамках проекта "Яркие выходные в Приволжье" организована по принципу отеля на колесах – поезд перемещается к городам назначения ночью, а днем пассажирам предлагается экскурсионная программа.

Так, в Самаре туристы смогут посетить единственный в России музей модерна и во время прогулки познакомиться с особенностями архитектуры этого стиля, прикоснуться к купеческой истории города, побывать в доме, где выступал великий русский певец Фёдор Шаляпин и других знаковых местах. В следующем по маршруту городе, в Чебоксарах предусмотрена праздничная программа в Чувашском государственном академическом драматическом театре. В Кирове туристы смогут приготовить настоящее мороженое из местного молока или узнать, как вятские поляки поставляли шоколад к императорскому двору.

Железнодорожный круиз пройдет 5-8 марта, он входит в программу путешествий по России с кешбэком. Получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей, можно при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

Межрегиональный т проект "Яркие выходные в Приволжье" охватывает все регионы Приволжского федерального округа кроме Пермского края. Организаторами выступают Куйбышевский и Горьковский филиалы АО "Федеральная пассажирская компания", "Куйбышевская железная дорога" (филиал "РЖД"), ООО "РЖД Тур" и региональные туроператоры.