Как сообщает пресс-служба РЭМ, она приурочена к 100-летию образования Карачаево-Черкесской Республики.

Экспозиция знакомит с основными занятиями, образом жизни, конфессиональными и музыкальными традициями народов Карачаево-Черкесии — карачаевцев, ногайцев, черкесов и абазин, а также с историей их изучения и познания через музейные коллекции.

Посетители увидят более трехсот предметов, характеризующих культуру этих народов. Представленные на выставке предметы мусульманского культа, музыкальные инструменты, войлочные и ковровые изделия отражают не только самобытность каждой этнической культуры Карачаево-Черкесии, но также их сходство, которое сложилось в процессе длительного соседства и культурного взаимодействия как в рамках республики, так и Северо-Кавказского региона в целом.

"Своеобразие Северо-Западного Кавказа представлено через костюмы и образцы золотошвейного искусства. Среди экспонатов выставки особое место занимают костюмные комплексы: мужской — черкесский и женский — карачаевский. На выставке также представлены тамги — печати или клейма некоторых карачаевских родов. Значительная часть экспонатов демонстрируется впервые", — говорится в сообщении.