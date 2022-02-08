Фестиваль проходит в селе Новотырышкино с 2007 года, праздник 2022 года стал бы 15-м по счету.

"Будем считать, что этот год мы используем для подготовки к юбилейному фестивалю, чтобы провести его еще более креативно, усилить его русский колорит, разнообразить анимационные конкурсы, забавы, концертную и конноспортивную программы", — сказал сопредседатель фестиваля "Сибирская Масленица" Сергей Меркулов, слова которого приведены в сообщении.

По его словам, прием работ на традиционный конкурс семейной истории "Моя родословная" из-за переноса фестиваля будет продолжаться весь год.

"Нам уже поступило около 20 работ, и мы надеемся, что у всех желающих будет достаточно времени, чтобы провести серьезное исследование своей семьи и оформить его", — сказал Меркулов.

В программе юбилейного фестиваля — конкурсы масленичных чучел, традиционного костюма и креативных саней. В праздничных конкурсах по-прежнему можно будет заработать "масленичные рубли" и обменять их на призы в масленичной лавке. Традиционно пройдут и конноспортивные соревнования на ипподроме.

Пресс-служба правительства напомнила, что за год до начала пандемии "Сибирская Масленица" собрала под Белокурихой 37 тысяч человек.

Фестиваль "Сибирская Масленица" — одно из самых популярных туристических событий Алтайского края, возрождающих народные традиции. В 2014 году "Сибирской Масленице" был присвоен статус международного Фестиваля фестивалей. В 2016 году она завоевала Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а в 2019-м — первое место в номинации "Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов" в финале Russian Event Awards.