До 25 марта рейсы будут выполняться по пятницам и воскресеньям. При этом со 2 марта также добавятся рейсы по средам. Вылет из Улан-Удэ запланирован на 16:30 (11:30 мск), в обратную сторону — на 17:30 (12:30 мск). Время в пути составит 40 минут. Полеты будут выполняться на самолете L-410.

Ранее "СиЛА" уже выполняла полеты по этому маршруту, однако в 2020 году они приостанавливались из-за пандемии коронавируса, затем вновь возобновлялись, в том числе на ежедневной основе.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина 73,5 км, ширина до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.

На самом острове долгое время была лишь гравийная дорога, однако в настоящее время идет ее капитальный ремонт: за два года предполагается положить асфальт.