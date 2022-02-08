"В сезон летних отпусков пассажиров, наверняка, заинтересуют мультимодальные перевозки, когда можно добраться до туристических баз рейсами "поезд — автобус", удобно состыкованными по времени прибытия и отправления", — сказала ио министра туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус по итогам встречи представителей Дальневосточной железной дороги, филиала Федеральной пассажирской компании и турбизнеса.

Так, по словам ио министра, к 150-летию со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева в составе фирменного поезда "Океан" (Владивосток — Хабаровск) будет оформлен тематический вагон.

"Также есть время продумать варианты встречи жителей региона с Дедом Морозом, которые планирует прибыть к нам в Хабаровский край из Великого Устюга под конец 2022 года", — добавила Пунтус.

В свою очередь, отмечается в сообщении, представители туристического бизнеса предложили перевозчику рассмотреть возможность по изменению расписания (ускорению движения) поездов из Хабаровска до Владивостока и Комсомольска-на-Амуре, снижению размера сборов за резервирование и оформление проездных документов при групповом туре, продлении срока бронирования ж/д билетов в летний период.