Глава авиаперевозчика Эд Бастиан в письме генеральному прокурору страны Меррику Гарланду заявил, что необходимо проводить политику нулевой терпимости в отношении поведения пассажиров, которое влияет на безопасность полета. Бастиан также отметил, что, хотя такие инциденты составляют небольшую долю от общего количества рейсов Delta, их число увеличилось почти на 100% с 2019 года.

"Эта мера поможет предотвратить инциденты в будущем и станет серьезным последствием для пассажиров, не соблюдающих инструкции экипажа", — написал Бастиан.

Delta наряду со своим отраслевым партнером Airlines for America активно настаивает на необходимости усилить борьбу с нарушениями мер безопасности на борту самолетов. Авиакомпания уже внесла порядка 2 тыс. человек в свой "черный список" за отказ соблюдать требования о ношении защитных масок. Delta также подала список из 900 имен в Администрацию транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA) США с просьбой применить в отношении них административно-правовое наказание.

Котировки акций Delta растут на 2,3% в ходе торгов в Нью-Йорке в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании снизилась на 5,7% и составляет сейчас порядка $25,5 млрд.