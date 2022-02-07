«Управление здравоохранения провинции Пхукет (РРНО) уведомляет, что с 3 февраля иностранные туристы, путешествующие по программе «Песочница Пхукета», у которых ПЦР-тест показал положительный результат, могут не соблюдать карантин при отсутствии симптомов COVID-19, высоких показателях Ct (выше 30), а также перенесенной болезни не более 3 месяцев назад», — пишет издание.

Ct (cycle threshold) – это количество циклов создания дополнительных копий РНК, начиная с которого результат конкретного теста считается положительным. Низкое Ct-значение указывает на высокий уровень вируса. Высокое Ct-значение указывает на низкий уровень вируса и переход на стадию выздоровления.

Как отмечает The Phuket News, если все три критерия у путешественника не соблюдены, то ему предстоит соблюдать 10-дневный карантин.

К заявлению на освобождение от карантина туристу нужно приложить медицинскую справку о перенесенном коронавирусе и предоставить документы в забронированном отеле SHA+, который передаст сведения в управление здравоохранения провинции.

Между тем, как сообщает газета, власти Пхукета пока официально не объявили об этом послаблении для иностранных путешественников.

В настоящее время российские туристы, привитые «Спутником V», могут приезжать без карантина в рамках программы «Песочница Пхукета» на Пхукет, Самуи, Ко Пханган, Ко Тао и Краби, в провинции Чонбури (Банг-Ламунг, Паттайя, Сирача, Сичанг, Саттахип (только На-Джомтьен и Банг Сарай) и Трат (Ко Чанг). Также можно посетить все провинции королевства по программе Test&Go.

Для въезда по программе «Песочница Пхукета» также потребуется ПЦР-тест, страховка с покрытием от COVID-19 специальное разрешение, оплаченная бронь отеля из одобренного правительством списка SH+ и предоплата необходимого числа тестов. Сразу по прибытии в аэропорту у туристов берут еще один ПЦР-тест, до получения его результатов нужно оставаться в своем номере отеля.