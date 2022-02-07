"Во внутреннем пространстве державы (во время обследования монумента в 2021 году) были обнаружены своеобразные граффити", — сказала она. Самую древнюю надпись сделал маляр в 1874 году. Традицию "расписываться" поддержали рабочие, проникавшие внутрь монумента в 1944 и 1953 годах. Последнюю надпись, уже не на кирпичной кладке, а на специальной табличке, сделали исследователи памятника в 1998 году.

Надписи внутри державы стали не единственными "автографами" рабочих на главном новгородском монументе. Как сообщалось, несколько десятков лет назад реставраторы обнаружили на памятнике и "автограф" литейщиков. Это было нецензурное слово из трех букв, отлитое в дореволюционной орфографии.

Ликвидировать хулиганскую надпись на памятнике было бы технически несложно, но сотрудники ГМЗ решили ее сохранить. Как заявил тогдашний генеральный директор музея Николай Гринев, "автографов авторов на монументе нет, но есть автограф русского народа".

Монумент был открыт в Новгородском кремле 8 сентября 1862 года, когда в Великом Новгороде отмечалось 1000-летие Руси. Участниками грандиозных торжеств стали император Александр II и члены его семьи.

Авторы памятника "Тысячелетие России" — Михаил Микешин, Иван Шредер и Виктор Гартман. Высота увенчанного крестом, фигурой ангела и державой колоколообразного бронзового монумента с двумя рядами исторических деятелей первого тысячелетия России составляет около 16 м, диаметр — около 9 м, вес — 65,5 т.

В 2021 году сохранность монумента исследовали специалисты петербургской реставрационной мастерской "Наследие". Они установили, что фундаменты памятника находятся в хорошем состоянии. Проникнув внутрь монумента через вырезанный в пьедестале люк, эксперты обнаружили там сталактиты.

Как сообщила Родионова, эти сталактиты растут "с катастрофической скоростью". Внутреннее пространство памятника не герметично и не вентилируется. Туда попадают атмосферные осадки. Влажность внутри монумента составляет около 100%. По мнению Родионовой, это может привести к деформации фундамента памятника.

По итогам исследований эксперты мастерской "Наследие" разработали программу реставрации монумента, рассчитанную на 2 года.