"Планируется создание особой экономической зоны "Солнечная долина", где будут построены новые санатории и здравницы. Благодаря новой инвестиционной площадке в Кисловодске появится порядка 9 тыс. новых мест размещения", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на площади 300 га, которую отведут под создание ОЭЗ, помимо санаториев и spa-отелей будет создана сопутствующая курортная инфраструктура, в том числе терренкуры.

Создание ОЭЗ позволит Кисловодску увеличить турпоток. "Сегодня в среднем Кисловодск посещает порядка 300 тысяч человек, но в ближайшие годы мы планируем увеличить эту цифру вдвое", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Как сообщалось, в текущем году в Кисловодске откроется три новых санатория, в одной из здравниц завершится реконструкция, откроется курортная клиника, пансионат и две гостиницы. Это даст городу дополнительные 745 мест размещения.