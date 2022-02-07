Согласно условиям сделки, акционеры Spirit получат 1,9126 акции Frontier и $2,13 денежными средствами за каждую принадлежащую им бумагу компании. Это соответствует премии в размере 19% к цене бумаг Spirit на закрытие торгов в пятницу.

В рамках сделки стоимость акционерного капитала Spirit оценивается в $2,9 млрд.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором полугодии текущего года. В результате будет создана одна из лидирующих в США бюджетных авиакомпаний.

Годовая выручка объединенной компании составил около $5,3 млрд, показатель основывается на финансовых результатах компаний за 2021 год.

Акции Spirit в ходе предварительных торгов в понедельник дорожают на 11,4%, цена бумаг Frontier уменьшается на 1,5%.