"Сейчас бешеную популярность имеет железная дорога, путешествия по Свердловской железной дороге. У Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД" — ИФ) существует порядка 20 проектов по развитию железнодорожного туризма. Я думаю, что у железнодорожного туризма есть все шансы стать одним из основных в Свердловской области", — сказала Туканова на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

В частности, с апреля в регионе планируют запустить дополнительные электропоезда "Ласточка" до Каменска-Уральского. Время в пути составит полтора часа, сообщает областной департамент информполитики.

"Для туристов будут работать наши ключевые музеи — краеведческий, геологический, можно заказать экскурсию на колокольный завод, прокатиться на речном трамвайчике, посетить соревнования по мотокроссу", — приводятся в пресс-релизе слова директора Центра развития туризма Каменска-Уральского Марины Чистяковой.

По данным департамента, в настоящее правительство региона совместно с РЖД прорабатывает вопросы развития железнодорожного туризма с использованием сети пригородных маршрутов.

Ранее в регионе открыли возможность путешествия на эксклюзивном поездке с тематическим вагоном в рамках "Императорского маршрута" (из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно). В процессе количество маршрутов увеличили вдвое в связи с большим спросом. В этом году поезд сделает 68 рейсов.

По данным Свердловской пригородной компании (СПК, "дочка" РЖД), в 2021 году этим туром воспользовались более 2,5 тысяч человек, в том числе туристы из Франции и Турции.