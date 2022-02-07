Она напомнила, что очередная распродажа путешествий по России с кешбэком началась 18 января и продлится до 12 апреля. Отправиться в поездки можно до 30 апреля, а в речные круизы – до 31 мая. Для речных круизов было сделано исключение, так как летняя навигация стартует только в 20-х числах апреля, и в противном случае акция кешбэка не имела бы смысла для таких путешествий.

«Но, по информации туроператоров, даже с учетом продления срока при нынешних темпах продаж объема круизного рынка России не хватит, чтобы протянуть свободные места на лайнерах до 12 апреля. За восемь месяцев до старта нынешнего этапа программы кэшбэка, то есть с мая прошлого года, на майские рейсы 2022 года было продано порядка 30% объема. И еще столько же – за три недели после старта нынешнего этапа акции. Сейчас средняя загрузка майских круизов приближается к 70%, а на майские праздники она еще выше — 80-90%», — рассказала она.

По словам Тюриной, на наиболее популярных и востребованных круизах места закончатся уже через 7-10 дней.

«Поскольку турпакеты и отели с кэшбэком можно купить до 12 апреля, туристы думают, что и спешить некуда. Так вот, в том, что касается круизов надо спешить, поскольку количество продукта, в отличие от экскурсионных поездок, ограничено», — добавила эксперт.

Она рассказала, что программа туристического кешбэка в целом увеличила спрос россиян на речные путешествия.

«Многие раньше не задумывались о возможности провести отпуск в круизе, они не понимали, что это за продукт и почему он столько стоит. Для них скидка в 20% стала хорошим стимулом для того, чтобы отправиться в плавание. Наиболее высоким спросом традиционно пользуются маршруты выходного дня, круизы в Ярославль, Кострому, Плес, а также круизы Москва-Санкт-Петербург», — сообщила Тюрина.

По оценке Ростуризма, за последние два года спрос на речные круизы в России вырос на 30% по сравнению с периодом до пандемии. Это позволило операторам запустить новые маршруты и расширить летнюю навигацию.

По условиям программы кешбэк составляет 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Получить его можно в течение пяти дней при оплате поездки онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность тура или размещения в гостинице должна составлять не менее двух ночей.