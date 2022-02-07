"У нас в Свердловской области буквально в конце февраля, начале марта начнется обучение гидов и экскурсоводов в объеме 250 часов. Это будут в основном, конечно, пока экскурсоводы города Екатеринбурга. (...) Сначала обучат 30 специалистов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, а также в следующем году мы обязательно обучим еще порядка 100 экскурсоводов, чтобы они смогли пройти аттестацию", — сказала Туканова на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

В мае 2021 года Законодательное собрание Свердловской области внесло изменения в региональный закон "О туризме и туристской деятельности", предусматривающие обязательную аттестацию для гидов и экскурсоводов. Сведения об областных экскурсоводах и гидах будут вноситься в федеральный реестр.