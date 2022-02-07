"Накануне во время обильного снегопада сноубордист не удержался и съехал с трассы, но из-за плохой видимости резко потерял ориентир, оказавшись в нескольких ручьях — притоках реки Глубокая. Выбираясь из них, он потерял много времени, а самое главное — сил. Вызвав МЧС, мужчина выбрал самое открытое место и ждал спасателей", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в понедельник.

Информация о происшествии поступила в МЧС 6 февраля в 15:25 мск. В ходе поисково-спасательных работ около 18:00 мск с пострадавшим жителем Омска был установлен голосовой контакт и определено его местоположение.

"Спуститься в кулуар, в котором находился сноубордист, не представлялось возможным из-за высокой лавиноопасности в месте проведения поисково-спасательных работ", — отмечает пресс-служба.

Поддержание голосового контакта осуществлялось в течение ночи. Сегодня ранним утром спасатели бортом вертолета Ка-32 вылетели в район горы Каменный столб для поиска и спасения сноубордиста.

"В результате вертолетного поиска туриста обнаружили в верховье реки Глубокая, на южном склоне. Спасатель с применением бортовой лебедки спустился к сноубордисту. В спасательной косынке сотрудники МЧС подняли туриста на борт воздушного судна. Медик отряда осмотрела пострадавшего и обнаружила у мужчины сильное переохлаждение, к счастью, обошлось без более серьезных травм", сказано в сообщении.