Информация о происшествии поступила в МЧС 6 февраля в 15:25 мск. В ходе поисково-спасательных работ около 18:00 мск с пострадавшим жителем Омска был установлен голосовой контакт и определено его местоположение.
"Спуститься в кулуар, в котором находился сноубордист, не представлялось возможным из-за высокой лавиноопасности в месте проведения поисково-спасательных работ", — отмечает пресс-служба.
Поддержание голосового контакта осуществлялось в течение ночи. Сегодня ранним утром спасатели бортом вертолета Ка-32 вылетели в район горы Каменный столб для поиска и спасения сноубордиста.
"В результате вертолетного поиска туриста обнаружили в верховье реки Глубокая, на южном склоне. Спасатель с применением бортовой лебедки спустился к сноубордисту. В спасательной косынке сотрудники МЧС подняли туриста на борт воздушного судна. Медик отряда осмотрела пострадавшего и обнаружила у мужчины сильное переохлаждение, к счастью, обошлось без более серьезных травм", сказано в сообщении.