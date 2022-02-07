"В этом году в программе туристического кешбэка с 18 января по 12 апреля с глубиной продаж до 30 апреля участвуют более 80 предприятий туриндустрии, а продажи, как мы прогнозируем, составят более более 2-2,5 тысяч турпакетов", — сказала Туканова на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

По ее словам, в основном туристы отправляются в поездки на Средний Урал на три-четыре дня.

По словам Тукановой, программа туристического кешбэка оказала серьезную поддержку регионам, "выравнивая туристический сезон".

"Мы думаем, что это позволит не только привлечь дополнительные инвестиции в виде туристов, которые оставляют в нашем регионе свои деньги, это еще и очень хороший пиар и продвижение для тех компаний, которые, оказавшись на федеральном ресурсе, могут себя рекламировать и наши туры", — отметила специалист.

Программа кешбэка на туры по России была запущена Ростуризмом в 2020 году для поддержания туротрасли, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. В 2022 году на реализацию программы правительство выделило 5 млрд рублей.

В текущем этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения из всех регионов России. Для туристов доступно более 2 млн предложений. Получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей, можно, если оплатить поездку онлайн картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности.

Как сообщалось, развивать туризм и индустрию гостеприимства в Свердловской области, а также работать над достижением показателей нового нацпроекта будет отдельно созданный орган — департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Также департамент будет заниматься аккредитацией гидов и поддерживать приоритетные направления развития — социальный, сельский, детский и самодеятельный туризм.

К 2035 году Свердловская область планирует втрое увеличить число приезжающих в регион туристов — до 5 млн туристов ежегодно.