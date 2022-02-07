Он отметил, что благодаря Олимпиаде Сочи получил современный комфортный курорт с развитой дорожной инфраструктурой, сотнями километров новых дорог, автомобильными развязками и тоннелями, мощным энергетическим комплексом и большим номерным фондом.
"Благодаря сочинской олимпиаде в субтропическом городе начали растить чемпионов в зимних видах спорта. Сегодня (на олимпиаде в Китае — ИФ) олимпийский старт для сочинки Ксении Орловой. Наша Ксения, которая выступит в двух видах программы: "слоуп-стайл" и "биг-эйр". Также сегодня финальные раунды для смешанных команд в прыжках с трамплина, где за медаль поборется ещё одна наша гордость — сочинка Ирма Махиня! Болеем за девушек всем городом!", — призвал градоначальник.
XXII Зимние олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.