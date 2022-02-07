"Восемь лет назад, 7 февраля, Сочи принял грандиозное спортивное событие мирового масштаба — зимние Олимпийские игры! И сегодня постолимпийское наследие в виде спортивных объектов, горнолыжных трасс, новых гостиниц и отелей активно работает! Это точка притяжения не только для огромного количества россиян, но и для многочисленных иностранных гостей", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Алексей Копайгородский.

Он отметил, что благодаря Олимпиаде Сочи получил современный комфортный курорт с развитой дорожной инфраструктурой, сотнями километров новых дорог, автомобильными развязками и тоннелями, мощным энергетическим комплексом и большим номерным фондом.

"Благодаря сочинской олимпиаде в субтропическом городе начали растить чемпионов в зимних видах спорта. Сегодня (на олимпиаде в Китае — ИФ) олимпийский старт для сочинки Ксении Орловой. Наша Ксения, которая выступит в двух видах программы: "слоуп-стайл" и "биг-эйр". Также сегодня финальные раунды для смешанных команд в прыжках с трамплина, где за медаль поборется ещё одна наша гордость — сочинка Ирма Махиня! Болеем за девушек всем городом!", — призвал градоначальник.

XXII Зимние олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.