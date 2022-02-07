"Прокуратура Ставропольского края и УФСБ по региону проводят проверки по исполнению многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 года по 2021 год. В отношении бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в рамках проверки было установлено, что в 2020 году министерство заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на сумму более 45 млн рублей. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2019 году, "что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере около 35 млн рублей".

Кроме того, документация по этому контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию.

"В результате указанных действий бюджету Ставропольского края причинен ущерб в размере около 35 млн рублей", — отмечает прокуратура.

Старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная уточнила "Интерфаксу", что одним из поводов для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по краю.

"Проверки надзорного ведомства и УФСБ по краю в указанной сфере продолжаются", — сказала Пушкарная.

Ранее сообщалось, что факту превышения должностных полномочий при исполнении контракта на проведение фестиваля фейерверков 6 февраля был арестован министр туризма региона.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут.

Предшественником Реута был Александр Трухачев. Он был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. После ухода из министерства он стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета.