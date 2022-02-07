Так, рейсы из Нижнего Новгорода в Анапу планирует запустить с 28 мая по средам и субботам, в Геленджик — со 2 июня по четвергам. Полеты будут выполняться на самолётах SSJ100 вместимостью 100 кресел, билеты уже в продаже.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что эти рейсы являются совершенно новыми направлениями для Red Wings. "Ни в прошлом году, ни ранее в Анапу и Геленджик из Нижнего Новгорода мы не летали", — сказал сотрудник компании.

Пресс-служба нижегородского аэропорта уточняет, что в прошлом сезоне на этих маршрутах работали другие авиакомпании. В сообщении говорится также, что Red Wings запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Калугу (со 2 марта по средам) и Челябинск (с 3 марта по средам и воскресеньям).

В расписании нижегородского аэропорта других авиаперевозчиков в Калугу и Челябинск нет.

В настоящее время авиакомпания летает из Нижнего Новгорода в Воронеж, Екатеринбург и Самару.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании — "Домодедово" (Москва), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), аэропорт Омска, "Большое Савино" (Пермь) и подмосковный "Жуковский". Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" компанию контролирует госкорпорация "Ростех".

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" управляется группой "Аэропорты регионов", является основным запасным аэродромом московского авиаузла. В 2021 году нижегородский аэропорт обслужил 1,48 млн пассажиров (рост по сравнению с 2020 годом в 2,5 раза, с 2019 годом — на 31%).