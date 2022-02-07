"Сейчас также серьезно рассматриваем варианты лизинга грузового A321, это планы примерно на 2023-2024 годы. Экономику считаем, анализируем рынок, думаю, из этого может получиться хороший результат", — сказал он.

По данным Скуратова, на начало 2022 года в парке "Уральских авиалиний" было 52 самолета. В феврале компания получила новую машину A321neo с завода в Гамбурге, до конца месяца ждет еще одну.

"Это суперсовременные самолеты, по 240 кресел каждый. В свою очередь, один самолет, условно сказать "старенький", мы сдаем лизингодателю обратно. В IV квартале 2022 года получим еще два новых самолета, тоже A321neo, и вернем лизингодателям один. В итоге на конец 2022 года — 54 машины", — отметил гендиректор перевозчика.

При этом "Уральские авиалинии" не отказываются от планов приобретения Boeing-737 MAX8. Скуратов отметил, что контракт по этим машинам подписан на выгодных для авиакомпании условиях. Кроме того, он оценивает новые модели Boeing как перспективные.

"Они летают чуть дальше, чем Airbus. С этими самолетами мы сможем осваивать новые рынки: юг Китая, Индия и ряд других направлений. Поэтому ждем. Пока этот самолет не сертифицирован в России, но я думаю, что в ближайшие полгода стороны разберутся во взаимоотношениях по регистрации, и тогда мы определимся, как будем получать эти самолеты", — сказал он.

Скуратов уточнил, что "Уральские авиалинии" также рассматривают как вариант российский МС-21, однако пока этого самолета нет в промышленной эксплуатации, конкретно говорить о приобретении таких машин рано.

В настоящее время флот авиакомпании составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo), эксплуатируемые на условиях операционного лизинга.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Скуратов.