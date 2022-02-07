"По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела в течение суток 8 февраля, ночью 9 февраля в Крыму ожидаются дожди, в горах — мокрый снег. 9 февраля снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 15-20 м/с, 9 февраля — порывы до 25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют жителям полуострова и туристам отказаться от походов в горы и лес, на улице держаться подальше от старых домов и рекламных щитов, не оставлять автомобили под деревьями.