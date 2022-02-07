"Мы (с начальником "Куйбышевской железной дороги" Вячеславом Дмитриевым на встрече в Уфе — ИФ) договорились о таком интересном проекте, который ранее имел место, потом прекратил свое существование, это — быстрый поезд до Казани, Казань-Уфа", — сказал Хабиров на оперативном совещании республиканского правительства в понедельник.

По его словам, на маршруте будет курсировать состав, украшенный национальным орнаментом.

Хабиров напомнил, что "РЖД" запустили в Башкирии два экспресса. "Южный экспресс" начал курсировать по маршруту Уфа- Кумертау со 2 апреля 2021 года. Для перевозок пассажиров задействован новый подвижной состав — рельсовый автобус серии РА3 "Орлан". В сентябре маршрут "Южного экспресса" был продлен до Оренбурга.

В конце января 2022 года "РЖД" запустили в Башкирии скоростной пригородный поезд "Западный экспресс". Время в пути составляет 2 часа 58 минут. Для перевозки пассажиров используется подвижной состав серии ЭП2Д в 4-вагонном исполнении, количество посадочных мест — 361.

Проект "Восточный экспресс" сообщением Уфа-Белорецк с ориентировочным временем в пути 3 часа 31 минута будет запущен в 2022-2023 годах. Обслуживание маршрута предполагается электропоездом "Ласточка" ЭС-1П.