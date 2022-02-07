В выходные в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что на стене крепости в историческом центре Нижнего Новгорода появились несколько букв, написанных белой краской. Авторы предполагали, что вандалы, возможно, не успели дописать слово.

"По факту появления надписи проводится проверка", — сказал представитель региональной полиции.

В свою очередь в пресс-службе правительства Нижегородской области "Интерфаксу" подтвердили, что правоохранительные органы устанавливают автора надписи для привлечения к ответственности.

"Стена Нижегородского кремля является объектом культурного наследия федерального значения. Данную надпись нельзя закрасить, так как она нанесена не на покрытие, а на историческую кирпичную кладку. Ее возможно только очистить при помощи специальных средств, что и будет сделано в ближайшее время специализированной компанией", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, к 800-летию Нижнего Новгорода в Нижегородском кремле и общественных пространствах на его территории были проведены масштабные работы по благоустройству. Юбилей города отмечался в 2021 году.