Для российских перевозчиков сбор за взлет-посадку вырос на 2%, до 469 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). Сбор за стоянку воздушного судна повысился также на 2%, до 23,5 рублей в час за тонну МВМ.

Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях ФАС оставила на текущем уровне — 158 рублей за человека. На международных линиях тариф удвоен, до 660 рублей за пассажира.

Сбор за взлет-посадку самолетов иностранных авиакомпаний вырос с $13,65 до $14 за тонну.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивостока в 2021 году вырос относительно 2020 года в 1,4 раза, до 1,815 млн пассажиров. В сравнении с "доковидным" 2019 годом пассажиропоток снизился на 41%.

Среди российских авиакомпаний, которые обслуживает аэропорт Владивостока в текущем зимнем расписании, — "Аэрофлот", S7, "Россия", "Уральские авиалинии", "Аврора", "Якутия", Azur Air, I Fly, "Нордстар" (торговая марка NordStar), "ИрАэро", "СиЛА", следует из данных онлайн-табло. Иностранные авиаперевозчики — Korean Air, Air Busan (обе — Южная Корея), Аir Astana (Киргизия).

Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 62% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".