"Мы вынашиваем идею, эскизные проекты все разработаны, — это все-таки вольеры для амурских тигров. У нас роскошная пара амурских тигров. Мы получили некоторую надежду и некоторые заверения от города и от правительства области, что могут рассмотреть положительно вопрос как по разработке проектно-сметной документации, так и в целом по началу работ", — сообщила Прилепина на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник.

Кроме того, по ее словам, у зоопарка готов проект капремонта с элементами реконструкции павильона обезьян.

"Мы в этом нуждаемся, мы это обещали сделать при лицензировании. Документы есть в полном объеме, мы готовы к этому. Как только город найдет возможности выделить финансирование на это, мы будем готовы к этому приступать", — отметила директор зоопарка.

Прилепина сообщила, что после визита депутатов гордумы Екатеринбурга зоопарк вошел в "серьезные целевые программы города" и получил финансирование. Так, одна из программ касается замены ограждения зоопарка.

"Было принято решение, что мы должны привести облик зоопарка в соответствии с тем обликом, какой он имел лет 80-90 назад. Раньше это был городской сквер, парк пионеров. Мы практически заменили оставшиеся строительные плиты на ковку — это красивый, ажурный кованый забор. Со стороны (улицы 0 ИФ) Луначарского вы это уже наблюдаете, со стороны (улицы — ИФ) Мамина-Сибиряка работы завершены будут к весне", — уточнила директор учреждения.

Вторая программа касается реконструкции вольера комплекса белых медведей — работы начались в сентябре прошлого года, завершить их планируется к маю. Так, в вольере, в том числе будут установлены два ледогенератора (снег у медведей будет и в летнее время), его площадь увеличится в три раза, вместо одного бассейна появится три, а посетителям будут доступны три точки обзора.

"На самом деле, когда мы проектировали, эскизные проекты разрабатывали, мы очень внимательно изучали опыт российских зоопарков. Хочу с уверенностью сказать, что на сегодня возможности посмотреть на мишек с трех точек — с уровня земли, с высоты четырех метров и под водой — такого вольера и такой экспозиции ни в одном зоопарке России нет", — подчеркнула Прилепина.

Как сообщалось, в прошлом году в Екатеринбургском зоопарке приступили к реконструкции вольера белых медведей. Площадь обновленного жилища может увеличиться в несколько раз, для животных оборудуют несколько бассейнов.

В апреле 2021 года в интервью "Интерфаксу" Прилепина сообщала, что зоопарк Екатеринбурга обратился к депутатам городской думы с просьбой выделить дополнительные средства на новые вольеры для ряда хищников. "Средства необходимы для осуществления целевой программы приведения условий содержания животных к новым стандартам, утвержденным правительством РФ в декабре 2019 года", — сказала собеседница агентства, уточнив, что в мероприятия программы входят обустройство новых вольеров для содержания амурских тигров — на эти цели необходимо порядка 25-28 млн рублей, — а также реконструкция вольера для белых медведей (35 млн рублей).