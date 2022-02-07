Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам. Вылет из Ростова-на-Дону в 09:10, посадка в Тель-Авиве в 11:10, вылет в обратном направлении в 12:10, прибытие в Ростов-на-Дону в 16:10.

Как сообщалось, "Азимут" приостановил рейсы в Тель-Авив 19 марта 2020 года в связи с введением правительством Израиля домашнего карантина. В ноябре 2021 года авиакомпания сообщала о планах по возобновлению полетов с 26 декабря. Однако полеты не были возобновлены.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара.

На конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежали АО "Компания Юнокс" (связана с совладельцем аэропорта "Внуково" Виталием Ванцевым) и ООО "АТ" (структура главы совета директоров "Азимута" Павла Удода), 25% — подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".