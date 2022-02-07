«Иностранные граждане, привитые вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в качестве бустера) будут считаться вакцинированным для въезда в Израиль при условии проведения серологического теста на антитела. С 6 февраля разрешается сдать тест в российской медицинской сети лабораторий «Инвитро» перед поездкой и не проходить его по прибытии в Израиль», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Как отметили в Минздраве Израиля, документ должен содержать положительный результат тестирования и иметь QR-код. Его необходимо загрузить в декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до вылета.

Кроме того, всем туристам перед поездкой нужно сдать ПЦР-тест на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до вылета.

В конце января Израиль разрешил российским туристам, привитым «Спутником», въехать в страну с российской справкой о наличии антител. Ранее путешественники могли проходить серологический тест только в аэропорту по прибытии в Израиль.