"В 2022 году из областного бюджета выделены средства на субсидирование авиарейсов в Абакан, Барнаул, Горно-Алтайск, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург и Улан-Удэ", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что субсидируемые рейсы выполняют авиакомпании "СиЛА", Red Wings, "ИрАэро", "РусЛайн", S7 и "Аэрофлот". Аэропортом назначения или отправления выступает международный аэропорт "Томск".

В 2022 году продолжится субсидирование из областного бюджета рейсов Томск-Стрежевой. Полеты будет выполнять авиакомпания "КрасАвиа" на воздушном судне АТR-42.

Кроме того Томская область планирует в феврале-марте возобновить полеты по направлениям Томск- Каргасок- Новый Васюган и Томск- Кедровый. Средства на субсидирование этих рейсов предусмотрены в региональном бюджете. В настоящее время идет запрос предложений от авиакомпаний, по результатам будут определены перевозчики.

Ранее сообщалось, что c 1 января 2022 года авиакомпания "СиЛА" прекратила межрегиональные рейсы поскольку на них не были получены субсидии Росавиации. "СиЛа" выполняла рейсы из Томска в Абакан, Барнаул и Горно-Алтайск.

Как пояснил агентству "Интерфакс" совладелец авиакомпании Андрей Богданов, "СиЛа" еще не приняла окончательного решения по присутствию компании в Томской области.

"Пока еще не знаем (о выполнении межрегиональных рейсов в Томской области — ИФ), ведутся переговоры с властями", — пояснил Богданов.