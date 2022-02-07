По его словам, речь идет о проектах, реализацию которых одобрила "Корпорации Туризм.РФ" в декабре прошлого года. Из них два проекта — по развитию действующих горнолыжных курортов "Аджигардак" и "Солнечная долина", третий — строительство оздоровительного курорта в Еткульском районе "Сапфир Урала".

"Инвестиции оцениваются в 14,5 млрд рублей, будет создано порядка 1 тысячи гостиничных номеров. Ставлю задачу — оперативно довести проекты до инвестиционной стадии, чтобы уже в этом году обеспечить финансирование строительства за счет всех источников, включая средства корпорации "Туризм.РФ", — подчеркнул губернатор.

По данным облправительства, регион подавал на конкурсный отбор корпорации "Туризм.РФ" три проекта, все они были одобрены и смогут получить госфинансирование на развитие инфраструктуры. Так, проект "Сапфир Урала" предполагает строительство в Еткульском районе в течение 5-7 лет крупного оздоровительного комплекса — бальнеологического санатория и акватермального парка. Кроме того на территории ГЛК "Солнечная долина" планируется построить большой термальный комплекс, ГЛК "Аджигардак" — сделать всесезонным благодаря искусственному оснежению и установке нового кресельного подъемника.

Как сообщалось, в декабре прошлого года совет директоров корпорации "Туризм.РФ" одобрил запуск в 2022 году первых 53 инвестиционных проекта, которые позволят создать в 27 регионах страны доступные курорты, создать 15 тыс. рабочих мест, увеличить совокупный турпоток по всем субъектам на 10,5 млн человек.

На строительство туристических объектов корпорация рассчитывает направить 36,5 млрд рублей. Общая стоимость реализации всех проектов составит 387 млрд рублей, из которых 17,9 млрд уже внесены правительством в уставный капитал корпорации. Господдержка будет оказываться в виде взноса в уставный капитал специально создаваемых проектных компаний. После запуска объектов в эксплуатацию корпорация может продать свою долю инвестору по рыночной стоимости, а средства реинвестировать в следующие проекты.

С участием госсредств предполагается создать качественный номерной фонд вокруг озера Байкал и на Алтае, в Краснодарском и Пермском краях, на Шерегеше, в Адыгее и на Камчатке и других регионах. В 2022-2023 годах предполагается сдать не менее 10 туристических территорий с номерным фондом 2500 мест, а всего по итогам реализации всех проектов планируется создать 21 тысячу номеров.