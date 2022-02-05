Согласно документу, контактировавшие с больным COVID-19 теперь не должны соблюдать изоляцию в случае отсутствия симптомов заболевания (как коронавируса, так и ОРВИ).

Ранее гражданин должен был находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления, в случае развития заболевания.

Кроме того, Заболевших коронавирусом теперь будут выписывать без проведения контрольного теста, в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней.

"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней", — говорится в постановлении.

При этом, в случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID- 19.

Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

Как ранее сообщила Попова, недельный карантин для граждан отменяется в связи с особенностями штамма коронавируса "омикрон", из особенностей которого такая ограничительная мера теряет смысл.