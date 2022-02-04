Известно, что четырех лыжников обнаружили мертвыми, а пятый человек скончался уже после того, как его обнаружили.

Сообщается, что только за пятницу в Тироле сошло почти 50 лавин разной интенсивности. Несмотря на то, что спасательные службы и службы мониторинга предупреждают людей воздержаться от катания на лыжах в ближайшие дни, к их советам прислушались не все.

Специалисты просят любителей зимних видов спорта проявить бдительность и, несмотря на солнечную погоду, по возможности воздержаться от катания или, по меньшей мере, не делать этого вне оборудованных трасс.

Уровень лавинной опасности в регионе сейчас оценивается в три балла из пяти возможных.