"Катание на санях и парад зимних транспортных средств, исторические интерактивные площадки, разнообразные мастер-классы и угощение ждут участников 5 февраля в селе Монастырщино", — сказала Котикова.

Конный двор по традиции предложит посетителям любимую русскую забаву — катание в санях и верховые прогулки. Для любителей конного спорта — серию мастер-классов по работе с лошадью в препятствиях.

Вновь на Куликовом поле соберутся берейтеры Ассоциации рабочей выездки лошадей России. Вместе с сотрудниками музея-заповедника они покажут, как проходить одиночные препятствия и специально разработанные серии упражнений, а также скоростные маршруты.

На фестивале можно будет научиться переходить мостик верхом, входить в калитку, ехать змейкой и многому другому, что раньше хорошо умели кони и их владельцы в сельской местности. Протестируют маршруты всадники в различных аллюрах — в шаге, рыси и галопе. Самых неопытных будет сопровождать коневод.

Гостей фестиваля также ждет парад саней. Различные конструкции можно увидеть в экспозиции на Конном дворе, а также полюбоваться арт-объектами — саночками, созданными жителями Куликова поля и сотрудниками музея.

По словам Котиковой, тульские реконструкторы из клуба "Сварга" представят на зимнем фестивале историю конной пограничной стражи Епифани конца XVI — начала XVII века. Зрителей ждут верховые показательные выступления и демонстрация исторического костюма и вооружения служилых людей, техники владения саблей и копьем, стрельбы из лука.

Можно будет подержать в руках метательное, холодное и огнестрельное оружие стрельцов и казаков: саадак, саблю, топор, пистолет, мушкет, карабин, узнать, как ими пользоваться. Участники праздника также смогут научиться отливать свинцовые пули для пищали.

На снежных просторах Куликова поля пройдет веселый туристический марафон: предлагается пройти дистанцию на многоместных лыжах, преодолеть полосу препятствий, разжечь костер на скорость или выстроить снежное укрытие — иглу, а еще нарисовать картину на снегу.