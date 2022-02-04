"Масштабный международный проект впервые познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI — XVII веков, многие из которых впервые выставляются в России и никогда прежде не встречались в одном выставочном пространстве", — сообщили в ММК.

В экспозиции представлены более 140 экспонатов из восемнадцати российских и зарубежных музеев и библиотек, среди которых Лувр, Национальный музей Прадо, Музей истории искусств в Вене, Королевская коллекция Великобритании, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Национальные библиотеки Австрии и Франции, Российская государственная библиотека и другие.

Как уточнили в ММК, посетители экспозиций в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца увидят доспехи и портреты рыцарственных монархов, дуэльное оружие, гравюры, манускрипты, учебники фехтования, трактаты о правилах судебных поединков.

Кроме того, гости выставки узнают о том, как власти боролись с дуэлями, о "победителе дуэлей" Людовике XIV, познакомятся с легендой о собаке-дуэлянте рыцаря Мондидье, а также увидят доспех, изготовленный для собаки.

На выставке будут представлены портреты известных участников поединков: Ги Шабо, барона де Жарнака, вошедшего в историю благодаря своему коварному удару, фаворитов — миньонов короля Генриха III, всемирно прославившихся благодаря роману Александра Дюма "Графиня де Монсоро", Франсуа де Монморанси, графа де Бутвиля — дуэлянта, приговоренного к отсечению головы.

"Состоящая из семи разделов выставка раскроет неизвестные детали, расскажет о том, как менялось понятие дуэли на протяжении многих десятилетий, осветит ключевые моменты, касающиеся дуэлей: судебные поединки Средних веков, "дуэльную лихорадку" второй половины XVI — первой половине XVII века, развитие арсенала для дуэлей и противостояние дуэлянтов и королевской юстиции", — добавили в сообщении.

Выставка будет открыта для посетителей с 4 марта до 16 июня.