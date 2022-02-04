Относительно 2020 года, когда авиаотрасль столкнулась с кризисом на фоне COVID-19, прибыль перевозчика подскочила в 3,5 раза.

Выручка "Победы" в 2021 году составила 67,6 млрд руб. (+29% к 2019 г., +83% к 2020 г.), себестоимость продаж — 64,1 млрд руб. (+37%, +67%).

На конец прошлого года у компании отсутствовали заемные средства. Кредиторская задолженность была на уровне 8,1 млрд руб. (-24%, -13%), дебиторская — 5,1 млрд руб. (+9%, +50%).

Пассажиропоток "Победы" в прошлом году составил 14,4 млн человек, это на 40% больше, чем в 2019 году, и на выше 59% показателя 2020 года. Занятость кресел была на уровне 93,6%, что сопоставимо с допандемийным показателем и на 2 процентных пункта выше, чем в 2020 году.

Как сообщалось, материнская компания "Победы" — "Аэрофлот" закончила прошлый год с чистым убытком по РСБУ в 45,6 млрд руб., что меньше убытка за 2020 год на 53%. Допандемийный 2019 год "Аэрофлот" завершил с чистой прибылью по РСБУ в 5,3 млрд руб.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московских аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". В парке перевозчика 44 Boeing-737-800.