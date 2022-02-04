"По поручению главы города в Год экологии мы прорабатываем два новых маршрута, каждый из которых будет включать посещение нескольких санаториев, отличающихся своей архитектурой в стиле сталинского ампира и имеющих эндемики, деревья-патриархи, ландшафтные скульптуры и другие уникальные экологические элементы на своих территориях", — сообщила журналистам в пятницу директор департамента курортов и туризма горадминистрации Светлана Батяйкина.

"Мы считаем, что такие организованные экскурсии будут интересны как жителям Сочи, так и туристам", — отметила она.

По словам чиновницы, маршруты запустят в мае, они будут действовать весь летний период.

"К организации экскурсий привлекут профессиональных сочинских гидов. Форма и способы реализации данного проекта сейчас прорабатываются", — сказала Батяйкина.

Экскурсии организуют в действующих санаториях в Хостинском и Адлерском районах, где есть обширные парковые зоны. "В настоящее время администрация города Сочи ведет переговоры с собственниками 10 санаториев", — добавила глава департамента.

Как сообщалось, 2022 год в Сочи объявлен Годом экологии.