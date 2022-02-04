Как сообщалось, в 2020 году показатель составлял 297,8 тыс. человек, в 2019 году — 512,9 тыс. человек. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток вырос в 1,9 раза и превысил уровень 2019 года на 10%.

Пассажиропоток аэропорта Новокузнецка (Спиченково) в 2021 году составил 397,7 тыс. человек против 209 тыс. человек в 2020 году и 268,1 тыс. человек в 2019 году. Таким образом, в прошедшем году показатель вырос в 1,9 раза, превысив уровень 2019 года в 1,5 раза.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" входит в холдинг "Новапорт" и на 90% принадлежит ООО "Новапорт Инвест" (эта доля, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с июля 2020 года находится в залоге у Сбербанка России). "Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко, является одним из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты.

ООО "Сибирские аэропорты" (Иркутск, принадлежит структуре En+ Group — "Эн+ Холдинг") в сентябре получило 80% аэропорта Новокузнецка. Как сообщалось, в ходе ПМЭФ-2021 власти Кузбасса и ООО "Сибирские аэропорты" (структура En+ Group) подписали соглашение о развитии доступности регионального авиасообщения, включая строительство терминала аэропорта в Новокузнецке.