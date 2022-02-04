«Сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с веб-сайтом и приложением Hotels.com в России. Мы сожалеем об этих неожиданных изменениях», — говорится в сообщении сервиса, которое он разослал своим пользователям.

В нем подчеркивается, что те, кто сделал бронирование объектов размещения до этой даты, смогут завершить свое проживание. Любые изменения в заказы в личном кабинете на сайте или приложении можно вносить также до 31 марта. Кроме того, с 1 апреля нельзя будет использовать накопленные бонусные штампы и сутки.

Как поясняется на сайте Hotels.com, сервис начисляет одни бонусные сутки за каждые 10 суток, забронированных пользователями.

Hotels.com, LP входит в американский туристический холдинг Expedia Group. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и других услуг в сфере туризма RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago и другие.