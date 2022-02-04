"Налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет республики за 2021 год составили 5 млрд 779, 8 млн рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за 2020 год (3 млрд 842,4 млн)", — говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные УФНС в министерстве уточнили, что в общей сумме налогов поступления от туризма составили 9,8% (за 2020 год — 7,8%). При этом мультипликативный эффект в виде поступлений от смежных с туризмом отраслей превышает 25%.

Как сообщалось, в 2020 году налоговые поступления от туризма в Крыму выросли на 2,5% по сравнению с показателем 2019-го.

Турпоток в 2021 году стал рекордным для Крыма. Впервые за постсоветский период регион принял 9,5 млн гостей, что на 20% больше показателя 2020 года.