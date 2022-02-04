"Главными темами совещания под председательством первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Александра Ломакина стали — градостроительная политика Сочи, берегоукрепление, борьба с оползнями и развитие инженерных сетей", — сообщил в своем официальном телеграм-аккаунте мэр Алексей Копайгородский в пятницу.

В обсуждении участвовали кураторы и исполнители проектов от министерства строительства РФ, администраций региона и Сочи.

"Доложили заместителю министра строительства о том, что сегодня на территории Сочи уже изучена вся геология и действующая инфраструктура курорта. Обозначили все накопленные проблемы в городе, которые необходимо срочно решать: береговая полоса — наше достояние — пляжи размываются, море наступает, плюс по всему городу появляются всё новые и новые оползневые участки. Обследование специалистами предгорных зон показало, что в черте Сочи их уже более двухсот", — отметил градоначальник.

Кроме того, по его словам, составлена актуальная карта подпорных стен, которые возведены в советское время и изрядно изношены.

"Системы водоснабжения и водоотведения изношены на 80%, что было отражено ещё в первоначальной заявке на формирование программы комплексного развития Сочи. Отмечу, что ещё в прошлом году провели большую совместную работу с Росгеологией. Эксперты уже представили список точек на карте города, где можно установить новые водозаборы", — подчеркнул мэр.

Перечень из 12 первоочередных мероприятий программы комплексного развития согласован, добавил он.

"Каждый этап — под строгим контролем, всё реализуем согласно графику, город преобразится для всех его сотен тысяч жителей и миллионов туристов", — заключил Копайгородский.