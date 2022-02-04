Документ подписали губернатор Алексей Дюмин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

В частности, в Музейном квартале Тулы планируется открытие филиалов Театрального музея имени А.А.Бахрушина, Политехнического музея и Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

"Центром музейной жизни региона является Музейный квартал, созданный в исторической части Тулы в рамках празднования 500-летия Тульского кремля. Новые музеи станут частью культурно-туристического кластера — с единым билетом, логистикой, навигацией и маршрутами. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у жителей и гостей региона, дадут новый импульс развитию Музейного квартала в Туле", — подчеркнул Дюмин.

В свою очередь Любимова отметила, что Тульская область по праву занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству федеральных музеев и их филиалов.

"Минкультуры России и региональные власти нацелены развивать это направление, и мы очень рады появлению ещё трех новых филиалов федеральных музеев. Нам предстоит еще тщательно проработать организационные вопросы, адаптировать новые пространства и их активности к региональной специфике, сделать выставочные и просветительские проекты на научно-практическую, театральную и художественную тематики востребованными у туристов и жителей", — подчеркнула Любимова.

Политехнический музей станет не только выставочным пространством, но и открытой площадкой для научных, творческих и образовательных проектов.

Театральный музей имени Бахрушина позволит жителям и гостям региона больше узнать об истории театра, костюма и театральных деятелей, и самим приобщиться к театральному искусству.

Создание Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле станет значимым событием в рамках празднования его 75-летия, а также будет способствовать туристической привлекательности региона для интересующихся русской культурой, в том числе иностранных туристов, отметили в пресс-службе.

Соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в подборе зданий для организации музеев, подборе кадров, разработке планов совместных мероприятий, программ и проектов.

Тульская область включит представительства музеев в федеральные культурно-туристические проекты "Пушкинская карта", "Императорский маршрут", "Петровский маршрут", брендовый маршрут "Русские усадьбы", подчеркивается в сообщении.

В настоящее время в регионе представлены пять федеральных музеев. В 2020 году в рамках 500-летия Тульского кремля в исторической части города был создан Музейный квартал. Он уже включает 11 музеев различного направления — музеи Тульского кремля и Государственный музей оружия, музей самоваров, частный музей гармони и другие. Именно в Музейном квартале Тулы открыто первое и единственное представительство Государственного исторического музея в России.

Существующие музеи органично интегрированы в единое культурно-туристическое пространство. Здесь работают порядка 30 ресторанов и кафе, 10 гостиниц, сувенирные лавки. Организованы благоустроенные городские пространства (Казанская набережная, "Искра" "Октава", тематические скверы, пешеходные зоны).

Ежегодно музеи принимают порядка двух миллионов посетителей.