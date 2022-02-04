Фото: пресс-служба TUI

«Первое место по продажам в России и награду в номинации Top Selling Tour Operator Gold Russia 2020-21 завоевал туроператор TUI Россия. Награду победителю вручил коммерческий директор Emirates Russia Дмитрий Шепилов главе офиса TUI в Дубае Джему Чекиджоглу», — сообщает пресс-служба компании.

Коммерческий директор туроператора Владимир Рубцов отметил, что ОАЭ вошли в ТОП-5 направлений TUI Россия в 2021 году.

«Мы отправили в страну более 100 тысяч туристов, а в текущем году планируем кратно увеличить объем. Для реализации этих планов мы открыли в стране собственный принимающий офис, что позволяет нам быть быстрыми и гибкими по отношению к нашим клиентам», — цитирует пресс-служба

Как напомнили в компании, это не первая награда TUI Россия от Emirates. По итогам 2019 года она получила награду как туроператор, показавший наибольший рост.

Всего TUI Россия по итогам 2021 обслужил порядка 1,9 млн туристов, что больше, чем в допандемийном 2019 году. Кроме того, туроператор смог до конца года выполнить все обязательства перед туристами, чьи путешествия, забронированные до 31 марта 2020 года, не состоялись из-за пандемии COVID-19.