«С 3 февраля 2022 года Катар внес изменения в сроки действия сертификатов о вакцинации, которые необходимы для въезда в страну иностранным гражданам: «Спутник V» – 6 месяцев с момента получения второй дозы. Вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а именно Pfizer / BioNTech (Comirnaty); Moderna (SpikeVax); AstraZeneca (Covishield / Oxford / Vaxzevria); Jansen / Johnson & Johnson – 9 месяцев с момента получения второй дозы», — рассказали в пресс-службе TUI Россия.

Аналогичную информацию на сайте опубликовал туроператор «Интурист», подчеркнув, что на сегодняшний день Катар признает из российских вакцин только «Спутник V». Среди одобренных Минздравом страны вакцин – AstraZeneca, Covishield, Janssen/Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech.

Как отметили в TUI Россия, нововведение может негативно повлиять на спрос на туры в Катар, поскольку по российским правилам срок действия документа вдвое больше, и это существенная разница.

Что касается остальных правил въезда в Катар, то они не меняются. Для посадки в самолет нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Кроме того, до вылета необходимо заполнить форму на сайте на всех членов семьи на сайте www.ehteraz.gov.qa, а по прибытии загрузить в телефон приложение Ehteraz.

Остальные условия въезда корректировкам не подвергаются. За 72 часа до поездки необходимо получить отрицательный ПЦР-тест. В дополнение к сертификату о полной вакцинации «Спутником V» (с момента второй прививки должно пройти более 14 дней), россиянам при пересечении границы Катара необходимо будет предъявить серологический тест (тест на антитела после вакцинации IG g к S-белку) с положительным результатом. Россияне, ревакцинированные третьей (бустерной) дозой вакцины из списка признанных в Катаре, от сдачи серологического теста освобождены.

Непривитые россияне или вакцинированные непризнанными в Катаре препаратами также могут въехать в страну, но им придется провести на карантине семь дней.