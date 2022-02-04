Вылет из Новосибирска по средам в 00:15, прилет в 08:15 по местному времени. Обратный рейс будет выполняться в тот же день, вылет в 09:40, прилет в 17:35.

Согласно данным на сайте новосибирского аэропорта, S7 будет единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы в Краби. Полеты будут выполняться на самолете A321.

S7 также выполняет прямые рейсы в два других региона Таиланда: на Пхукет (из Новосибирска, Владивостока, Иркутска и Улан-Удэ) и в Бангкок (из Новосибирска и Иркутска).

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний, базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево".