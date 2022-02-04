"По материалам проверки в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокуратура проводила проверку соблюдения требований ФЗ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В ходе проверки было установлено, что Минтуризма Ставрополья в 2021 году был заключен госконтракт на оказание услуги по организации и проведению фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств.

Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра, коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз, поясняет прокуратура.

"В результате указанных действий бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей", — отмечено в пресс-релизе.

Старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная уточнила "Интерфаксу", что "одним из поводов для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по Ставропольскому краю".

"Прокуратурой края и региональным управлением ФСБ продолжаются проверки по исполнению иных многомиллионных контрактов, заключенных министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в период с 2019 по 2021 годы", — сказал Пушкарная.

Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с июня 2021 года возглавляет Кирилл Реут.