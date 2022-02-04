«С 4 февраля пассажирам, независимо от того, вакцинированы они или нет, вылетающим на рейсах Gulf Air в Бахрейн из России, не требуется ПЦР-тест. Всем пассажирам в возрасте от 6 лет необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать один тест по прибытии. Стоимость теста составляет 12 бахрейнских динаров (около $32), эту сумму можно заранее оплатить в приложении или в специальном киоске в аэропорту», — говорится в сообщении.

Как напоминает авиакомпания, Бахрейн открыт для привитых россиян без карантина. В стране признаны две российские вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Для непривитых путешественников в возрасте от 12 лет действует десятидневный карантин.

«При въезде привитые россияне должны предъявить бумажный сертификат или QR код в официальном мобильном приложении, подтверждающие полную вакцинацию одобренными ВОЗ и Минздравом Бахрейна вакцинами. Полностью вакцинированными считаются пассажиры, у которых прошло две недели с момента получения второй дозы прививки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для транзитных рейсов через Бахрейн россиянам не нужна виза. ПЦР-тест с 4 февраля также не нужен. Пассажиры должны соблюдать требования страны конечного пункта назначения и предъявить все необходимые документы для въезда в нее», — говорится в сообщении.