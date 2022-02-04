В 2020 году на фоне COVID-19 пассажиропоток аэропорта Барнаула составил 295 тыс. человек. Таким образом, в прошлом году показатель увеличился в 1,75 раза к уровню 2020 года.

В "доковидный" 2019 год аэропорт обслужил 532 тыс. пассажиров. Таким образом, в сравнении с этим показателем пассажиропоток 2021 года снизился на 3,3%.

Кроме того еще один аэропорт региона — аэропорт Горно-Алтайска — в 2021 обслужил 311,9 тыс. человек. Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска составил 148,4 тыс. человек. Таким образом, он вырос в 2,1 раза.

Как сообщалось, увеличение пассажиропотока в Горный Алтай связано с растущей популярностью региона у туристов, которая в последние два года усилилась из-за ограничений на заграничные поездки.

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. Минимущества Алтайского края принадлежит 52% акций компании, остальное — "Новапорту".

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку России, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года воздушная гавань возобновила работу после 20-летнего перерыва. Прямое авиасообщение с Москвой впервые в истории Республики Алтай открыто в мае 2012 года.