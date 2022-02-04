В 2020 году услугами аэропорта воспользовались 1,399 млн человек, а в "допандемийном" 2019 году, согласно данным Росавиации — 1,5 млн человек. Таким образом, в 2021 году этот показатель увеличился в 1,45 раза относительно 2020 года и на 35,7% относительно 2019 года.

Объем обработанных грузов и почты составил 4,143 тыс. тонн, что на 10,8% выше показателя 2020 года.

В декабре 2021 года пассажиропоток вырос на 25,5% по сравнению с декабрем 2020 года и составил 166,232 тыс. человек. Объем грузов и почты снизился на 16%, до 341 тонны.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года аэропорт планировал обслужить более 1,8 млн пассажиров.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.