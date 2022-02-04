Как сообщила пресс-служба ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами в Краснодаре, Сочи и Анапе), полеты по маршруту Ухта-Анапа стартуют в первый день лета и будут выполняться один раз в неделю — по средам.

Со 2 июня открывается направление Череповец-Анапа, полеты будут осуществляться дважды в неделю — по вторникам и четвергам.

С 3 июня стартуют еженедельные рейсы на курорт из Петрозаводска, полеты будут выполняться по пятницам.

Согласно информации на сайте авиакомпании, в настоящее время "Северсталь" не выполняет полеты на курорты Краснодарского края.

Авиакомпания "Северсталь" базируется в аэропорту Череповца, выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Согласно информации на сайте компании, ее флот состоит из четырех самолетов Bombardier CRJ-200 и такого же количества Superjet 100. Принадлежит одноименной сталелитейной компании.

Пассажиропоток международного аэропорта "Анапа" в 2021 году достиг рекордных 2,932 млн человек. В сравнении с показателем 2020 года пассажиропоток увеличился почти на 63%, а в сравнении с "доковидным" 2019 годом — в 1,8 раза.