Полеты будут осуществляться по понедельникам и субботам на самолете ATR-72 вместимостью 70 кресел.

Согласно данным сайта тюменского аэропорта "Рощино", других рейсов в Волгоград из Тюмени нет.

По данным пресс-службы, в текущем осенне-зимнем сезоне компания увеличила число прямых рейсов из Тюмени в регионы на 20% относительно прошлогоднего сезона.

"Сейчас у Utair 23 прямых маршрута из Тюмени, в весенне-летнем расписании мы планируем увеличить их количество на 30%", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

"ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.