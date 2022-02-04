В рамках олимпийских соревнований будут разыграны 109 комплектов наград в семи видах спорта (15 дисциплинах).

Столица Китая станет первым городом, который принял у себя и летнюю (в 2008 году), и зимнюю Олимпиады.

Трибуны на соревнованиях из-за сложной эпидемиологической ситуации будут заполнены только на 30%. Ранее власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры. Вместо этого они запустили адаптированную программу, в рамках который право увидеть лучших атлетов планеты вживую получат определенные категории жителей материковой части Китая.

Усилены антиковидные меры и в отношении участников Игр, которые проходят тщательный контроль, ежедневно сдают ПЦР-тесты на коронавирус. Живут и питаются спортсмены и члены делегаций раздельно с целью недопущения вспышек заболевания среди команд.

Российские спортсмены примут участие в играх в составе команды Олимпийского комитета России и будут выступать под флагом ОКР. В качестве музыкальной композиции на протокольных мероприятиях и во время церемонии награждения, как и во время Олимпиады в Токио, будет использоваться мелодия из Концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского. Это обусловлено санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, после окончания рассмотрения иска Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

В состав команды ОКР в Пекине вошли 213 спортсменов, из которых 109 мужчин и 104 женщины. Из них — 12 олимпийских чемпионов прошлых лет: Никита Нестеров, Вадим Шипачев, Сергей Андронов, Егор Яковлев, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Михаил Григоренко (все — хоккей), Вик Уайлд (сноуборд), Никита Кацалапов (фигурное катание на коньках), Александр Третьяков (скелетон), Семен Елистратов и Руслан Захаров (оба — шорт-трек).

Знаменосцами команды ОКР на церемонии открытия Игр-2022 станут конькобежка Фаткулина и хоккеист Шипачев. Фаткулина является серебряным призером ОИ-2014 в Сочи, Шипачев выиграл золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Перед стартом Игр президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что ожидает от команды не менее 30 медалей Игр 2022 года. На Играх-2018 в Пхенчхане сборная России в связи с допинговым скандалом выступила в усеченном составе и в итоге заработала 2 золотые, 6 серебряных, 7 бронзовых медалей.

Между тем, российские чемпионы Игр-2022 в Пекине получат по 4 млн рублей, серебряные призеры — 2,5 млн, а бронзовые — 1,7 млн рублей, рассказал премьер РФ Михаил Мишустин.

Церемония закрытия зимней Олимпиады в Пекине состоится 20 февраля.