Перелеты на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200 начнутся с 4 июня и продлятся до 28 августа. Билеты уже поступили в продажу.

Рейсы запланированы с частотой раз в неделю: по субботам из Нарьян-Мара в Крым, по воскресеньям — в обратном направлении. Время в пути — 6 часов, с учетом технической посадки в Кирове.

Сообщается также, что "РусЛайн" с 1 июня запустит прямые рейсы в Крым из Калуги и Тамбова, 4 июня — из Курска. Авиасообщение по этим направлениям будет действовать до конца сентября. Из Курска и Тамбова перелеты будут выполняться дважды в неделю, из Калуги — раз в неделю.

Рейсы в Крым и обратно из Нарьян-Мара и Тамбова будут выполняться по программе субсидирования региональных воздушных перевозок.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из самолетов Bombardier CRJ-100/200.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда. Аэропорт в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Аэропорт "Симферополь" в 2021 году обслужил 6,83 млн человек (рекордный показатель в истории аэропорта), что на 47,6% больше, чем в 2020 году, и на 32,8% больше, чем в "доковидном" 2019 году.

Единственным владельцем ООО "Международный аэропорт "Симферополь" является ООО "Аккорд Инвест" (Москва). Эту компанию с долей 75% контролирует ООО "Аккорд Холдинг", в котором 60% у предпринимателя Олега Жесткова, входившего ранее в совет директоров РНКБ, 40% — у банка "Россия". Остальные 25% в "Аккорд Инвесте" находятся у принадлежащего на 95,71% министерству имущества Крыма АО "Международный аэропорт "Симферополь" (АО "МАС").